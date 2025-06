Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter, Inzaghi vuole l’Al-Hilal”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 2 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il futuro di Simone Inzaghi. Segnali di divorzio dall'Inter per gli arabi dell'Al-Hilal. Qualora si consumasse, nel summit di domani, il divorzio, l'Inter andrebbe come prima soluzione su Cesc Fàbregas. Ma piacciono anche Cristian Chivu, Raffaele Palladino e Patrick Vieira.