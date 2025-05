Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter, Inzaghi mette sotto il Barcellona”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 1° maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola divide in due la sua prima pagina. In alto, sotto la testata, l'intervista esclusiva con Cesc Fàbregas, allenatore del Como. Il catalano sostiene di avere 'quattro padri' nel mondo del calcio: Pep Guardiola, José Mourinho e Antonio Conte, oltre ovviamente ad Arsène Wenger, con cui è cresciuto da adolescente. Piace a Roma e Milan in Italia, ha rivelato retroscena interessanti su un suo possibile approdo in rossonero.