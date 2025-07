Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter fuori agli ottavi, addio Mondiale”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 1° luglio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'eliminazione dell'Inter di Cristian Chivu al Mondiale per Club dopo la sconfitta negli ottavi, 0-2, contro il Fluminense (gol di Cano e Hercules). Lautaro Martínez duro a fine partita: "Chi non vuole lottare può anche andarsene". Il silenzio di Hakan Çalhanoğlu infastidisce la società.