Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter, c’è il turco. Milan, Paratici DS”

Giorgio Furlani, amministratore delegato del club rossonero, intanto, ha un accordo con Fabio Paratici per il ruolo di direttore sportivo del Diavolo. In casa Juventus, società in cui Paratici ha lavorato per un decennio, pieni poteri a Maurizio Scanavino: l'AD lascia gli incarichi che aveva in Gedi per dedicarsi esclusivamente alla 'Vecchia Signora'. E Cristiano Giuntoli sorride.