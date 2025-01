Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter-Bologna 2-2, gode Conte”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 16 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Bologna, ultimo recupero della 19^ giornata della Serie A 2024-2025 terminato 2-2 a 'San Siro'. Non bastano, ai nerazzurri, i gol di Denzel Dumfries e Lautaro Martínez; i rossoblu in rete con Santiago Castro e Emil Holm portano via un punto da Milano.