Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter asfaltata da mezza Fiorentina”

Il Napoli ringrazia la Fiorentina e resta primo in classifica , da solo, a + 3 sui nerazzurri ma ora con lo stesso numero di gare disputate. I gigliati, dal canto loro, agganciano la quarta posizione e sono in piena zona Champions. Stasera, alle ore 20:45 , spazio all'anticipo della 24^ giornata della Serie A 2024-2025 tra il Como di Cesc Fàbregas e la Juventus di Thiago Motta .

I bianconeri concederanno ancora spazio da titolare, in attacco, a Randal Kolo Muani, arrivato in prestito a gennaio dal PSG: solo panchina per Dušan Vlahović. Per Venezia-Roma, 'lunch match' di domenica 9 febbraio, ore 12:30, invece, Claudio Ranieri lancerà i nuovi acquisti Anass Salah-Eddine e Lucas Gourna-Douath dall'inizio.