Prima pagina Corriere dello Sport: “Immobile all’asta”

Il 'Corriere dello Sport' si apre con la clamorosa notizia dell'interesse di Milan e Fiorentina per Ciro Immobile in questo calciomercato estivo. Non solo, perché si parla anche dell'imminente Mondiale per Club in cui saranno impegnate Inter e Juventus per quanto concerne il calcio italiano. A lato, invece, spazio alla Juventus e al futuro di Nico Gonzalez, all'interesse del Napoli per Darwin Nunez e al mercato della Roma.