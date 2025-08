Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan tra Jashari e Athekame”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 4 agosto 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Ademola Lookman. L'attaccante nigeriano, classe 1997, ha chiesto all'Atalanta di essere ceduto: una richiesta resa pubblica da un post sui propri canali social ufficiali. L'Inter, che si è vista rifiutare 45 milioni di euro per lui, aspetta.