Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan prenota Hojlund”

In alto, sotto la testata, il caso Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano, in scadenza di contratto con il PSG, non è stato convocato per la finale della Supercoppa Europea contro il Tottenham di domani sera a Udine. È sul mercato, anche perché il titolare tra i pali della porta dei parigini sarà il nuovo arrivato Lucas Chevalier.
La Juventus ha il mercato in entrata bloccato, di fatto, dai 38 milioni di euro di spesa per Dušan Vlahović, un pesante ingombro per le casse dei bianconeri mentre il Milan - che pur sembra(va) interessato al bomber serbo - spera ora di poter prendere Rasmus Højlund in prestito con diritto di riscatto dal Manchester United. Cambiamenti in casa Napoli: ufficiale la cessione di Giacomo Raspadori all'Atlético Madrid, si valuta il ritorno di Eljif Elmas dal RB Lipsia.
