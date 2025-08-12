Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan prenota Hojlund”

Pianeta Milan
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 12 agosto 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 12 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell'Atalanta: scappato nei giorni scorsi perché la sua società si è rifiutata di venderlo all'Inter ad una cifra ritenuta non sufficiente, il giocatore è stato ritrovato a Londra. Si allena da solo sperando in buon esito dei negoziati tra i due club nerazzurri.

In alto, sotto la testata, il caso Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano, in scadenza di contratto con il PSG, non è stato convocato per la finale della Supercoppa Europea contro il Tottenham di domani sera a Udine. È sul mercato, anche perché il titolare tra i pali della porta dei parigini sarà il nuovo arrivato Lucas Chevalier.

La Juventus ha il mercato in entrata bloccato, di fatto, dai 38 milioni di euro di spesa per Dušan Vlahović, un pesante ingombro per le casse dei bianconeri mentre il Milan - che pur sembra(va) interessato al bomber serbo - spera ora di poter prendere Rasmus Højlund in prestito con diritto di riscatto dal Manchester United. Cambiamenti in casa Napoli: ufficiale la cessione di Giacomo Raspadori all'Atlético Madrid, si valuta il ritorno di Eljif Elmas dal RB Lipsia.

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 12 agosto 2025

