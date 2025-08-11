Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan prende De Winter”

Crolla, 4-1, in amichevole il Milan a 'Stamford Bridge' (Londra) contro il Chelsea, nella prima di Luka Modrić in maglia rossonera. Intanto, però, il club piazza un colpo di mercato, sostituendo Malick Thiaw ceduto al Newcastle con Koni De Winter del Genoa.
L'Inter vorrebbe arrivare al centrale Giovanni Leoni del Parma, ma dà priorità all'arrivo di Ademola Lookman dall'Atalanta. La Roma, invece, avrà almeno altri tre rinforzi: parola del proprietario. Uno di questi potrebbe essere l'attaccante portoghese Fábio Silva dal Wolverhampton.
© RIPRODUZIONE RISERVATA