Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan prende De Winter”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 11 agosto 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 11 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della bella vittoria, 1-2, della Juventus in casa del Borussia Dortmund nell'amichevole in Germania: decide una doppietta di Andrea Cambiaso. In alto, sotto la testata, si parla della crescita del Napoli 'belga': l'intesa tra Romelu Lukaku e il nuovo arrivato Kevin De Bruyne cresce partita dopo partita.

Crolla, 4-1, in amichevole il Milan a 'Stamford Bridge' (Londra) contro il Chelsea, nella prima di Luka Modrić in maglia rossonera. Intanto, però, il club piazza un colpo di mercato, sostituendo Malick Thiaw ceduto al Newcastle con Koni De Winter del Genoa.

L'Inter vorrebbe arrivare al centrale Giovanni Leoni del Parma, ma dà priorità all'arrivo di Ademola Lookman dall'Atalanta. La Roma, invece, avrà almeno altri tre rinforzi: parola del proprietario. Uno di questi potrebbe essere l'attaccante portoghese Fábio Silva dal Wolverhampton.

