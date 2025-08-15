Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 15 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Corriere dello Sport: il Milan lavora su Okoli
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 15 agosto 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con il calciomercato. Inter la mossa per Manu Koné. Napoli, idea Diouf. Allarme Lukaku. Parte lo show del calcio estero. Lecce, Genoa e Sassuolo: dentro o fuori. Lazio esame per Taty. Il Bologna ha scelto Wesley. Il Milan lavora su Okoli. Juventus, sorpresa Chukwuemeka. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
