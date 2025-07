Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan ha preso Estupinan”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della trattativa che potrebbe portare Ademola Lookman dall'Atalanta all'Inter in questa sessione estiva di calciomercato. Oaktree arriva in soccorso di Giuseppe Marotta per le condizioni economiche dell'affare: la 'Dea' non prende in considerazione un prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni di euro.