Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan cambia: preso Harder”

Como-Lazio 2-0 al 'Sinigaglia': sblocca il match Tasos Douvikas , lo sigilla Nico Paz con una prodezza su calcio di punizione. Gara a senso unico, la squadra di Maurizio Sarri mai in partita. 1-1 , invece, tra Cagliari e Fiorentina : ospiti avanti con Rolando Mandragora e raggiunti nel recupero da Sebastiano Luperto . Stasera, l' Inter di Cristian Chivu ospiterà il Torino a 'San Siro'.

Spazio, poi, anche al calciomercato: il Napoli è vicino a piazzare il colpo Rasmus Højlund dal Manchester United. L'ex compagno di squadra nei 'Red Devils', Scott McTominay, gli ha telefonato per convincerlo. E il Milan? Sfumato Victor Boniface, prende Conrad Harder, classe 2005, dallo Sporting Lisbona per 27 milioni di euro.