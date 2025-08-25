Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan cambia: preso Harder”

Pianeta Milan
EDICOLA

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 25 agosto 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 25 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con Juventus-Parma, uno dei posticipi serali della domenica della 1^ giornata della Serie A 2025-2026: all'Allianz Stadium finisce 2-0, con i gol di Jonathan David e Dušan Vlahović, entrambi assistiti da Kenan Yıldız.

Como-Lazio 2-0 al 'Sinigaglia': sblocca il match Tasos Douvikas, lo sigilla Nico Paz con una prodezza su calcio di punizione. Gara a senso unico, la squadra di Maurizio Sarri mai in partita. 1-1, invece, tra Cagliari e Fiorentina: ospiti avanti con Rolando Mandragora e raggiunti nel recupero da Sebastiano Luperto. Stasera, l'Inter di Cristian Chivu ospiterà il Torino a 'San Siro'.

Spazio, poi, anche al calciomercato: il Napoli è vicino a piazzare il colpo Rasmus Højlund dal Manchester United. L'ex compagno di squadra nei 'Red Devils', Scott McTominay, gli ha telefonato per convincerlo. E il Milan? Sfumato Victor Boniface, prende Conrad Harder, classe 2005, dallo Sporting Lisbona per 27 milioni di euro.

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 25 agosto 2025

