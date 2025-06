Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan aumenta l’offerta per Ricci”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 26 giugno 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'elogio di John Elkann - capo della Exor, azionista di maggioranza della Juventus - a Kenan Yıldız, attaccante turco dei bianconeri. La squadra di Igor Tudor, questa sera, alle ore 21:00, sfiderà il Manchester City al Mondiale per Club negli Stati Uniti d'America. Aspettando Jonathan David e Jadon Sancho.