Prima pagina Corriere dello Sport: “Hojlund, Napoli al sorpasso sul Milan”

L'Atalanta prende Nikola Krstović dal Lecce, mentre l'Olympique Marsiglia caccia Adrien Rabiot: è ufficialmente trasferibile. La Roma non ha ancora perso le chance di arrivare a Jadon Sancho, mentre l'Inter - alla caccia di rinforzi in difesa - pensa a Trevoh Chalobah del Chelsea e Jakub Kiwior dell'Arsenal. La Juventus avanza nell'operazione per il ritorno di Randal Kolo Muani dal PSG.