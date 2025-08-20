Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Hojlund, Napoli al sorpasso sul Milan”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: “Hojlund, Napoli al sorpasso sul Milan”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Hojlund, Napoli al sorpasso sul Milan'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 20 agosto 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 20 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Edin Džeko, attaccante della Fiorentina. Parla, per l'occasione, anche di Luka Modrić, appena arrivato al Milan. A proposito dei rossoneri: rischiano di perdere il duello di calciomercato con il Napoli per Rasmus Højlund, centravanti in uscita dal Manchester United. Per gli azzurri c'è anche la pista Tolu Arokodare del Genk.

LEGGI ANCHE

L'Atalanta prende Nikola Krstović dal Lecce, mentre l'Olympique Marsiglia caccia Adrien Rabiot: è ufficialmente trasferibile. La Roma non ha ancora perso le chance di arrivare a Jadon Sancho, mentre l'Inter - alla caccia di rinforzi in difesa - pensa a Trevoh Chalobah del Chelsea e Jakub Kiwior dell'Arsenal. La Juventus avanza nell'operazione per il ritorno di Randal Kolo Muani dal PSG.

Colpo Bologna: prende a titolo definitivo Nadir Zortea dal Cagliari. Al Real Madrid di Xabi Alonso basta un calcio di rigore, trasformato da Kylian Mbappé, per battere 1-0 al 'Bernabéu' l'Osasuna nella prima giornata della nuova edizione della Liga.

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 20 agosto 2025

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA