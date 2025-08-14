Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 14 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Corriere dello Sport: Hojlund, il Milan avanza. Segnali positivi
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 14 agosto 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la Juventus: fischi per Vlahovic. Atalanta-Inter e il triangolo Lookman. PSG, dal buio al trionfo in Supercoppa. Donnarumma da Guardiola. Napoli, Conte a nudo. Hojlund, il Milan avanza. Segnali positivi. La Roma chiama Bailey. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
