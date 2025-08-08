Prima pagina Corriere dello Sport: “Hojlund, il Milan attende”

La Juventus punta Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) per il suo centrocampo, ma il prezzo è alto e, al contempo, il Nottingham Forest non soddisfa le pretese economiche dei bianconeri per il cartellino di Douglas Luiz. Il Milan si butta su Rasmus Højlund, in uscita dal Manchester United, per rinforzare il suo attacco. Lui, però, non vorrebbe andare via dai 'Red Devils'.
L'Inter, che aspetta sempre l'evoluzione dei negoziati con l'Atalanta per Ademola Lookman, cede Sebastiano Esposito al Cagliari. Ritorna in Serie A lo spagnolo Álvaro Morata: l'attaccante ex Milan e Juventus sarà un nuovo giocatore del Como. Intervista in esclusiva, poi, a John Stones, difensore del Manchester City, in vista dell'amichevole contro il Palermo.
