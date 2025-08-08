Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: “Hojlund, il Milan attende”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 8 agosto 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 8 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Pallone d'Oro 2025: Antonio Conte, tecnico del Napoli, tra i candidati al 'Premio Cruijff' per il miglior allenatore. Gianluigi Donnarumma (PSG) unico italiano tra i 30 giocatori finalisti.

La Juventus punta Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) per il suo centrocampo, ma il prezzo è alto e, al contempo, il Nottingham Forest non soddisfa le pretese economiche dei bianconeri per il cartellino di Douglas Luiz. Il Milan si butta su Rasmus Højlund, in uscita dal Manchester United, per rinforzare il suo attacco. Lui, però, non vorrebbe andare via dai 'Red Devils'.

L'Inter, che aspetta sempre l'evoluzione dei negoziati con l'Atalanta per Ademola Lookman, cede Sebastiano Esposito al Cagliari. Ritorna in Serie A lo spagnolo Álvaro Morata: l'attaccante ex Milan e Juventus sarà un nuovo giocatore del Como. Intervista in esclusiva, poi, a John Stones, difensore del Manchester City, in vista dell'amichevole contro il Palermo.

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 8 agosto 2025

