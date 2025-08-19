Prima pagina Corriere dello Sport: “Hojlund, entra il Napoli”

Occhio, però, al Milan, perché ha fondi a disposizione per fare mercato: incassati ben 200 milioni di euro dalle cessioni dei giocatori. In alto, sotto la testata, ampio spazio alla Roma. Arriva l'esterno offensivo Leon Bailey dall'Aston Villa in prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto (fissato a 22). I giallorossi ripensano a Fábio Silva del Wolverhampton per l'attacco, mentre c'è aria di divorzio con Lorenzo Pellegrini.
La Juventus, dopo la cessione di Nico González, affonderà il colpo per Edon Zhegrova del Lille. L'Inter, invece, pensa a un doppio colpo tra difesa, con Jakub Kiwior (Arsenal) e centrocampo, con Florentino Luis (Benfica). Il tutto mentre si appresta a cedere Kristjan Asllani al Bologna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA