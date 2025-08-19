Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: 'Hojlund, entra il Napoli'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 19 agosto 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 19 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'inserimento del Napoli su Rasmus Højlund, centravanti in uscita dal Manchester United, per cui il club di Aurelio De Laurentiis ora sfida il Milan. Motivo dell'assalto, il grave infortunio muscolare che terrà fuori dal campo Romelu Lukaku per quattro mesi.

Occhio, però, al Milan, perché ha fondi a disposizione per fare mercato: incassati ben 200 milioni di euro dalle cessioni dei giocatori. In alto, sotto la testata, ampio spazio alla Roma. Arriva l'esterno offensivo Leon Bailey dall'Aston Villa in prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto (fissato a 22). I giallorossi ripensano a Fábio Silva del Wolverhampton per l'attacco, mentre c'è aria di divorzio con Lorenzo Pellegrini.

La Juventus, dopo la cessione di Nico González, affonderà il colpo per Edon Zhegrova del Lille. L'Inter, invece, pensa a un doppio colpo tra difesa, con Jakub Kiwior (Arsenal) e centrocampo, con Florentino Luis (Benfica). Il tutto mentre si appresta a cedere Kristjan Asllani al Bologna.

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 19 agosto 2025

