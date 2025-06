Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 29 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il problema Dušan Vlahović alla Juventus. Il centravanti serbo può infatti restare in bianconero fino alla scadenza naturale del suo contratto, 30 giugno 2026, ma senza rinnovo. Salterebbe, così, un potenziale incasso per la Juve che, al contempo, non può prendere lo svincolato Jonathan David in attacco.