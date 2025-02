Prima pagina Corriere dello Sport: “Guida Giménez, il Milan ci crede”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 17 febbraio 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 17 febbraio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria della Juventus di Thiago Motta, all'Allianz Stadium di Torino, sull'Inter di Simone Inzaghi nel big match della 25^ giornata della Serie A 2024-2025. Decide un gol nel finale di Francisco Conceição. Bianconeri quarti in classifica con la Lazio a quota 46 punti, nerazzurri sempre secondi, ma ora a - 2 dal Napoli capolista.