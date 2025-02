Prima pagina Corriere dello Sport: “Grave errore e l’Inter vince”

Clamorosa svista, infatti, sul primo gol nerazzurro, l' autorete di Marin Pongračić . La palla calciata da Alessandro Bastoni era uscita di tanto, non c'era il calcio d'angolo da cui arriva il colpo di testa del difensore viola nella propria porta. E il protocollo non consente al V.A.R. di intervenire.

Spazio, da stasera, all'andata delle partite dei playoff della Champions League 2024-2025. In Juventus-PSV Eindhoven (ore 21:00), Thiago Motta darà ancora fiducia, in attacco, a Randal Kolo Muani, 'silurando', di fatto, Dušan Vlahović. "Non possono giocare tutti", il suo commento ieri in conferenza stampa. Panchina anche per Teun Koopmeiners.