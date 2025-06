Prima pagina Corriere dello Sport: “Gli italiani votano Ranieri”

Si parla, poi, di calciomercato. Cristian Chivu, nuovo allenatore dell'Inter, disegna la sua nuova squadra con l'ultimo arrivato, Luis Henrique, mentre la Juventus - per l'attacco - decide tra lo svincolato Jonathan David e Mateo Retegui dell'Atalanta. Il Napoli sta per cedere Victor Osimhen all'Al-Hilal e il Bologna pensa ad Edin Džeko come nuovo centravanti.