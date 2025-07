Prima pagina Corriere dello Sport: “Estupinan, il Milan alza l’offerta”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 21 luglio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della situazione di Ademola Lookman, attaccante dell'Atalanta. L'Inter lo vuole, il giocatore vuole trasferirsi a Milano, ma l'offerta di 40 milioni di euro non soddisfa gli orobici. I meneghini possono rilanciare, ma occhio al Napoli che, in caso di cessione di Giacomo Raspadori, può inserirsi concretamente sul nigeriano.