Prima pagina Corriere dello Sport: “Estupinan abbraccia il Milan”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato della Juventus. Andato a buon fine lo scambio con il Porto, con João Mário in bianconero e Alberto Costa che torna in patria per giocare con i 'Dragões'. Per Randal Kolo Muani, la via è quella del prestito con obbligo di riscatto dal PSG legato all'ingresso della 'Vecchia Signora' in Europa. L'arrivo di Jadon Sancho, per ora, bloccato da Nico González.