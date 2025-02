Prima pagina Corriere dello Sport: “Derby Milan-Inter con Walker”

Il Milan lancia titolare il nuovo acquisto Kyle Walker , mentre l' Inter ritrova Hakan Çalhanoğlu . Nella Capitale , Claudio Ranieri ripropone Devyne Rensch , mentre Antonio Conte non cambia la sua squadra. Si prospetta una domenica di fuoco, che sarà aperta, alle ore 12:30 , da Juventus-Empoli all'Allianz Stadium: ancora panchina per Dušan Vlahović ; l'allenatore Thiago Motta gli preferisce Randal Kolo Muani .

Intanto, però, siamo arrivati alle fasi bollenti del calciomercato invernale: il Milan piazza il colpo Santiago Giménez dal Feyenoord, l'Inter risponde con Nicola Zalewski dalla Roma. Il primo sarà in tribuna per il derby, il secondo in panchina. La Juventus, dal canto suo, chiude con il Newcastle per il difensore centrale inglese Lloyd Kelly. Occhio al Napoli, che è in dirittura d'arrivo per il prestito di Allan Saint-Maximin dall'Al-Ahli.