Prima pagina Corriere dello Sport: “CT Italia, Gattuso sorpassa tutti”

Alla Juventus presentazione per il nuovo direttore generale Damien Comolli, che conferma Igor Tudor come allenatore. Sondaggio dei bianconeri per il bomber Viktor Gyökeres (Sporting Lisbona). Il Napoli non si ferma più: domani visite mediche per Kevin De Bruyne, in arrivo Yunus Musah dal Milan e obiettivo Darwin Núñez, attaccante del Liverpool.