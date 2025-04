Prima pagina Corriere dello Sport: “Crollo Inter e fuga Napoli”

Al 'Maradona', vittoria degli azzurri per 2-0 contro il Torino di Paolo Vanoli firmata da una doppietta di Scott McTominay . A 'San Siro', invece, sconfitta dei nerazzurri, 0-1 , al cospetto della Roma di Claudio Ranieri , che porta via il successo con un gol di Matías Soulé .

Salentini in campo con una maglia bianca senza loghi in segno di lutto per la morte del fisioterapista Graziano Fiorita e in segno di protesta contro la Lega Serie A che non ha voluto rinviare ulteriormente il match. Il Liverpool, con il 5-1 interno al Tottenham, si laurea campione d'Inghilterra per la 20^ volta nella sua storia.