Prima pagina Corriere dello Sport: “Conceicao, ribaltone decisivo”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 25 febbraio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Lazio, partita dei quarti di finale della Coppa Italia 2024-2025 che si svolgerà alle ore 21:00 a 'San Siro'. Sono le uniche due squadre italiane in corsa ancora su tutti i fronti e stasera una delle due resterà delusa. Tanto turnover per i due allenatori, Simone Inzaghi e Marco Baroni.