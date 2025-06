Prima pagina Corriere dello Sport: “Chiesa: ‘Mondiali? Siamo l’Italia’”

Rivoluzione tecnica in casa Inter. Per sostituire Simone Inzaghi, dopo il no del Como per Cesc Fàbregas e il rifiuto di Patrick Vieira di lasciare il Genoa, i nerazzurri alla fine virano su Cristian Chivu, ex allenatore della Primavera, al Parma nell'ultimo segmento della stagione appena conclusa. Esordirà il 18 giugno al Mondiale per Club negli U.S.A. contro i messicani del Rayados Monterrey.