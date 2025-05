Prima pagina Corriere dello Sport: “Champions: tutte per uno”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 5 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' si apre con la corsa Champions League e quattro squadre (Lazio, Bologna, Juventus e Roma), che si giocano il posto rimanente rispetto agli altri tre che sembrano molto lontani. Nella parte bassa spazio all'Inter, con Lautaro Martinez che cercherà di recuperare per il Barcellona e al Napoli di Antonio Conte. Non solo, perché si parla anche del ritorno del Pisa in Serie A e di Jannik Sinner.