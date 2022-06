Prima pagina Corriere dello Sport: “C’è solo l’Inter” | News

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 23 giugno 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Enrico Ianuario

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, giovedì 23 giugno 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il focus sul calciomercato dell'Inter. Dopo aver chiuso per Lukaku, Mkhitaryan, Asslani e Bellanova, Marotta punta deciso su Bremer e Milenkovic. Il tutto senza mollare Dybala.

In alto, sotto la testata, la Roma sarebbe vicina a chiudere per Frattesi. Così come il Napoli potrebbe rinforzare la propria difesa acquistando Ostigard, calciatore che ha vestito la maglia del Genoa nella stagione appena conclusa.

Focus anche su Gnonto, stellina del calcio italiano alle prese con gli esami di maturità. A destra, invece, la Fiorentina ha rinnovato il contratto di Italiano fino al 2024, mentre Sarri chiede Emerson per rinforzare la fascia sinistra del campo. Inoltre il TAR ha rifiutato il ricorso presentato dalla FIGC in merito alla questione dell'indice di liquidità come parametro per l'iscrizione al campionato di Serie A.

Infine, in basso, focus sul mercato in uscita della Juventus: Rabiot, Kean e Arthur potrebbero lasciare i bianconeri.

Prima pagina Corriere dello Sport 23/06/2022