Prima pagina Corriere dello Sport: “Caos Milan, Joao Felix fantasma”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 1° marzo 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando in maniera diffusa di Napoli-Inter, big match della 27^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma alle ore 18:00 in uno stadio 'Diego Armando Maradona' sold out. Le chiavi della partita? Romelu Lukaku contro Lautaro Martínez e Stanislav Lobotka contro Hakan Çalhanoğlu.