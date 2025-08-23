Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 23 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport, Allegri: “Milan, senza limiti”
EDICOLA
Prima pagina Corriere dello Sport, Allegri: “Milan, senza limiti”
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 23 agosto 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con con la ripartenza della Serie A. Subito Conte e Max. Napoli contro il Sassuolo. Milan in casa contro la Cremonese. Allegri: "Milan, senza limiti". Ciro a casa di Gasperini. Juventus, il fascino di David. Diouf abbraccia l'Inter. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA