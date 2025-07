Prima pagina Corriere dello Sport: “Allegri lancia il Milan”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 8 luglio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del futuro di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, classe 1998, vuole tornare a giocare nel Galatasaray, dove ha militato nell'ultima stagione in prestito. Per lui, pronto un contratto da 16 milioni di euro netti a stagione di stipendio. I turchi offrono 60 milioni di euro al Napoli, proprietario del suo cartellino. Aurelio De Laurentiis, Presidente del club campano, però non fa sconti e vuole i 75 milioni di euro della clausola risolutoria.