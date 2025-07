Prima pagina Corriere dello Sport: “Allegri disegna il nuovo Milan”

Il Galatasaray, in pressing per Hakan Çalhanoğlu, vuole anche il portiere Yann Sommer. Inoltre, sulla lista dei partenti figurano anche il difensore Yann Aurel Bisseck e i centrocampisti Davide Frattesi e Kristjan Asllani. Nel 2026, invece, andranno via Francesco Acerbi, Stefan de Vrij, Matteo Darmian e Henrikh Mkhitaryan.

La Juventus ufficializza il colpo Jonathan David per l'attacco e ora punta Jadon Sancho: scambio con il Manchester United con il cartellino di Douglas Luiz? Insidia Chelsea per Randal Kolo Muani, tornato per fine prestito al PSG dopo il Mondiale per Club ma ancora nel mirino dei bianconeri.

Mentre Massimiliano Allegri disegna il nuovo Milan a Milanello, il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, lavora per Ardon Jashari (Bruges) e Marc Pubill (Almería). La Roma ha il sì di Nikola Krstović (Lecce) per l'attacco, mentre, all'estero, niente Bayern Monaco o Barcellona per Nico Williams: rinnovo di 10 anni con l'Athletic Bilbao!

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 5 luglio 2025