Prima pagina Corriere dello Sport: “Allegri, chiavi a Modric”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato della Juventus. Rischia di sfumare la conferma di Randal Kolo Muani, tornato al PSG per fine prestito e in trattativa per restare in bianconero: lo vuole il Newcastle. Motivo per cui la Juventus, ora, pensa concretamente a Rasmus Højlund, in uscita dal Manchester United.