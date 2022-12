Prima pagina Corriere dello Sport: “Addio grande Sinisa”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 17 dicembre 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Enrico Ianuario

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, sabato 17 dicembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della scomparsa di Sinisa Mihajlovic. L'ex allenatore del Milan si è spento presso una clinica di Roma dopo aver lottato per tre anni contro la leucemia. Il mondo dello sport perde un grandissimo uomo e un professionista esemplare.

Sotto, invece, spazio alla Francia, con Deschamps che deve fare i conti con qualche defezione di troppo in difesa. Si sono fermati, infatti, Konatè e Varane, così come Theo Hernandez ha riportato qualche fastidio muscolare. In attesa della finale di domani, oggi verrà disputata la finalina tra Croazia e Marocco.

Di fianco, invece, viene riportata la possibilità di vedere José Mourinho sia come allenatore della Roma che come c.t. del Portogallo. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Prima pagina Corriere dello Sport 17/12/2022