Prima pagina Corriere dello Sport: “La voglia matta”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 13 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la Serie A che oggi prende il via con la sfida di 'San Siro' tra il Milan campione d'Italia e l'Udinese, mentre staserà toccherà all'Inter di Inzaghi che se la vedrà con il Lecce. Nonostante oggi sia il 13 agosto, gli stadi saranno tutti esauriti. Inoltre vengono riportate le dichiarazioni di Stefano Pioli rilasciate ieri in conferenza stampa, mentre riguardo il calciomercato il Napoli avrebbe acquistato Giovanni Simeone. Infine spazio alla Serie B, con l'anticipo tra Parma e Bari che si è concluso con uno spettacolare 2-2. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).