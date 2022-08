Prima pagina Corriere dello Sport: il mercato di Roma e Juventus

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del mercato della Roma e della Juventus. Per quanto riguarda il mercato dei giallorossi, Mourinho si sarebbe opposto alla cessione di Zaniolo. I bianconeri, invece, acquistano Kostic e Depay, con il serbo che oggi effettuerà le visite mediche. In basso i movimenti di mercato degli altri club di Serie A. Il Napoli è vicino a chiudere sia per Simeone che per Raspadori; la Lazio sarebbe sulle tracce di Lo Celso, mentre la Salernitana è vicina a Candreva. Inoltre spazio anche al Real Madrid che questa sera affronterà l'Eintracht Francoforte in finale di Supercoppa Europea. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).