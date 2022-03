Prima pagina Corriere dello Sport: “Scudetto, ci credo”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 4 marzo 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Enrico Ianuario

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, venerdì 4 marzo 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando riportando, in breve, le dichiarazioni di Andrea Agnelli. Il presidente della Juventus rilancia il progetto 'Superlega' e non è mancata la contro risposta del presidente della UEFA Aleksander Ceferin.

Questa sera torna il campionato e Paulo Dybala non nasconde il desiderio della Juventus. I bianconeri, come testimoniato dalla 'Joya' credono allo scudetto, mentre questa sera l'Inter, con una vittoria ai danni della Salernitana, potrebbe ritornare in testa alla classifica.

Intanto, in vista di Napoli-Milan di domenica sera allo stadio 'Diego Armando Maradona', Luciano Spalletti si affida a Stanislav Lobotka al quale affiderà le chiavi del centrocampo. Spazio anche riguardo a quanto sta succedendo in Ucraina che, inevitabilmente, ha delle ripercussioni nel mondo del calcio e dello sport in generale. La Russia, praticamente esclusa da qualsiasi competizione, chiede di giocare mentre Zibi Boniek, vicepresidente della UEFA, si ritiene contrario (clicca per ingrandire).

