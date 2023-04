Poste Italiane, proposto Paolo Scaroni per la presidenza: il punto

Come riportato da Repubblica, il numero uno del Milan, Paolo Scaroni, sarebbe stato proposto per la presidenza di Poste Italiane. Le news

Come riportato da Repubblica, nelle ultime ore sarebbe stata proposta la presidenza di Poste Italiane a Paolo Scaroni. Il quotidiano italiano, infatti, ha scritto a distanza di due giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste dei nuovi CdA delle grandi partecipate di Stato. Non vi sarebbe ancora un accordo politico tra la maggioranza del Governo. La Premier Meloni ha esposto i nomi, per lei migliori, per i vertici di Eni, Enel, Leonardo, Poste e Terna.