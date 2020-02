Paqueta, allenamenti di nuovo intensi come un anno fa

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, da Milanello filtra un Paqueta molto concentrato, con gli allenamenti che sono tornati intensi come quelli di un anno fa, quando Gattuso lo inserì subito nel suo 4-3-3, facendone nel giro di qualche partita un titolare inamovibile.

Il problema di fondo, però, è il 4-4-2 ideato da Pioli: il talento non si discute, ma in questo sistema di gioco il brasiliano resta di difficile collocazione, tanto è vero che anche domani contro il Verona dovrebbe partire dalla panchina. Intanto Costacurta vorrebbe tornare al Milan

