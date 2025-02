Palmeri: “Milan da mani nei capelli. Il classico pesce che puzza dalla testa”

"Così persino quando fa le cose bene come nei primi 50 minuti contro il Feyenoord, tutto viene giù malamente e ogni componente finisce per metterci del suo. Conceiçao non rimarrà nemmeno se arriverà in Champions. Si spera di racimolare 30 milioni per Theo Hernandez, ma in verità anche per Maignan. E il problema con Leao è che i sauditi offrono tanto per gli stipendi ma mai si avvicinano ai 60 milioni che andrebbero bene per il suo cartellino. Davvero, il Milan è il classico caso di pesce che puzza dalla testa".