Milan, Palmeri: “Strategie da brividi”. Su Walker e Santiago Gimenez…

"A leggere le strategie di Milan e Juventus in questo gennaio c’è da farsi venire i brividi". Così apre l'editoriale per Sportitalia di Tancredi Palmeri. Il giornalista ha parlato dei piani del Milan in questo calciomercato criticando le scelte della dirigenza rossonera. "Praticamente tranne Reijnders, non c’è acquisto delle ultime due estati che non sia stato messo in discussione o scaricato in sole poche settimane. Il triumvirato Furlani-Ibrahimovic-Moncada non ne ha azzeccata una che sia una".