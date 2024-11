Abbattere San Siro? Che scontro tra Serafini e Palmeri: “Non discuto con un curvaiolo”

Continua a fare discutere il tema stadio in casa Milan. Luca Serafini e Tancredi Palmeri discutono sul possibile abbattimento di San Siro

Continua a fare discutere il tema stadio in casa Milan . I rossoneri restano impegnati su due tavoli: un nuovo impianto a San Donato o un nuovo impianto nella zona San Siro , che sarebbe un collaborazione con l'Inter. Proprio lo stadio Meazza è stato al centro di un dibattito acceso tra Luca Serafini , noto giornalista che speso parla di Milan, e Tancredi Palmeri. Ecco il video della discussione negli studi di Sportitalia.

Tancredi Palmeri: "Io difendo l'arte che attraversa il tempo contro i soldi che vengono sperperati. Soldi di proprietà che arrivano, passano e vanno. Fondi americani che non c'entrano nulla con la cultura. L'arte non è anacronistica. San Siro è l'unica opera architettonica dell'ultimi 60 anni che è riconosciuta in tutto il mondo".