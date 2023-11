Ordine: “Il problema del Milan sono gli infortuni, Pioli deve cambiare…”

Il noto giornalista ha poi continuato: "E, quale inevitabile ricaduta, l’esigenza di sottoporre a stress fisico alcuni esponenti pagando così a carissimo prezzo il mancato turnover come è avvenuto dopo Napoli per via degli accidenti muscolari capitati a Kjaer, Kalulu e Pellegrino in sequenza. Questo significa che, grazie alla sosta per nazionali, all’ordine del giorno del prossimo confronto tra l’AD Furlani di ritorno da Dubai, e il tecnico di Parma, ci sarà un solo argomento da discutere e una soluzione, sia pure drastica, da trovare".