"Le acrobazie di Ruben Amorim", Ordine promuove le sue mosse. Due tentazioni in attacco per il Milan

Ruben Amorim deve fare ancora a meno di calciatori molto importanti: sette potenziali titolari del suo Milan non sono disponibili per infortunio contro il Bologna. Parliamo di Gabbia, Gila, Rabiot, Loftus-Cheek, Chukwueze, Moreira e Saelemaekers. Il giornalista Franco Ordine ha sottolineato proprio questo punto nella sua analisi per 'Il Giornale':

"Le acrobazie di Ruben Amorim. Sì, proprio così: le acrobazie. Perché il tecnico portoghese, partito con una idea di calcio ben definita, per via di qualche sbandata e la moltiplicazione degli infortuni, ha dovuto rimodellare sistema di gioco e rosa mostrando l’inconfondibile tratto di chi non è animato da furore ideologico ma riesce ad adattarsi alla realtà".

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Il reintegro di Tomori e la scommessa Diawara

"Oltre alla scoperta di Diawara, un ragazzo di 20 anni, proveniente dalla serie B francese, che sembrava inizialmente una ruota di scorta e invece ha dimostrato nel viaggio in Friuli sia fisico che personalità. «Pareva fosse con noi da 10 anni» il giudizio col quale è stato salutato da Amorim che ha deciso al momento opportuno il rischio del debutto".

Il ballottaggio in attacco tra Cisse e Camarda

"Resta da decidere il ballottaggio per il ruolo di centravanti tra la tentazione di puntare su Cisse ricambio per Pulisic come in Europa League e quella di chiamare alla ribalta Camarda che fin qui ha giocato poco dettando in qualche osservatore l’idea che sarebbe stato più utile mandarlo a giocare in prestito. Il punto è però che dietro Ramos c’è soltanto Camarda e fino a gennaio non c’è alcuna possibilità di cambiare composizione del parco attaccanti".

Il giornalista ha analizzato le mosse di Amorim definendo come intelligente il reintegro di Tomori, importantissimo per fare riposare Gila (al momento infortunato). Promossa anche la scelta di rimettere Bartesaghi titolare e come ala offensiva. E in più un parere interessante sul giovane Diawara:Ordine ha parlato anche dei dubbi verso Milan-Bologna:

Vedremo quali saranno le scelte di Amorim per la sfida contro la squadra di Palladino: probabile che l'allenatore portoghese continui con il 4-4-1-1 visto contro l'Udinese, con qualche cambio in più in vista del derby contro l'Inter del 31 ottobre.