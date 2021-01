Nuovo stadio Milano: nuovi rallentamenti all’orizzonte | News

Rallentamenti nella realizzazione del nuovo stadio di Milano

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Non arrivano buone notizie per quel che riguarda la realizzazione del nuovo stadio di Milano. Nei prossimi giorni, infatti, ci saranno dei rallentamenti importanti per quello che riguarda la decisione finale sul prossimo impianto di Milan e Inter. I motivi della frenata arrivano direttamente da Viale della Liberazione, sede dei nerazzurri.

Come riporta Tuttosport, le vicende societarie dell’Inter, alle prese con cambio di vertice e cessione di quote di maggioranza, hanno fatto stizzire la società rossonera. Proprio la costruzione di un nuovo stadio è uno dei grandi obiettivi prefissati da Elliott Management, ma che ora deve aspettare delle notizie da Suning.

Steven Zhang è in attesa di nuovi sviluppi sulla cessione delle quote di maggioranza con BC Partners pronto ad entrare in scena. Tutto sembra ancora bloccato, l'unico a godere di questa situazione è il Comune di Milano che non è mai stato del tutto convinto di abbattere l'attuale Giuseppe Meazza.