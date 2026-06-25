Milan e Inter procedono spedite e in totale sinergia verso la costruzione del nuovo stadio condiviso nell'area di San Siro. Il cronoprogramma della monumentale opera urbanistica è già tracciato: qualora venissero ottenuti tutti i permessi burocratici e amministrativi necessari, i cantieri per la realizzazione dell'impianto apriranno ufficialmente il prossimo anno, con l'obiettivo di inaugurare la nuova struttura tra il 2031 e il 2032, andando così a sostituire definitivamente lo storico stadio 'Giuseppe Meazza'.

I vertici delle due società milanesi intendono presentare il progetto esecutivo ufficiale nel corso del prossimo autunno. Nel frattempo, resta aperto il fronte del dissenso locale: proseguono e proseguiranno infatti le proteste formali e i ricorsi legali promossi dai comitati civici di Milano, fortemente contrari all'abbattimento del 'Meazza' e alla cementificazione dell'area. Nonostante le spinte contrarie, Milan e Inter si stanno portando avanti con i fatti, avviando i primi interventi per modificare l'aspetto esterno e la viabilità delle aree adiacenti all'impianto.

I primi colpi di piccone a San Siro: via la Biglietteria Sud

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Come evidenziato dalle colonne del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, la zona circostante lo stadio è già interessata da una serie di lavori di preparazione logistica, propedeutici all'insediamento del futuro cantiere principale. Il primo cambiamento visibile è stato l'abbattimento della storica, che verrà provvisoriamente sostituita da una struttura modulare temporanea per garantire i servizi minimi durante i match delle prossime stagioni.Parallelamente alle demolizioni, i tecnici hanno provveduto a un sensibile arretramento dei gate d'accesso per il pubblico verso gli ingressi fisici dello stadio. Si tratta di modifiche strutturali minime nelle dimensioni, ma di enorme importanza strategica: l'obiettivo è liberare una porzione consistente di spazio sul suolo pubblico esterno all'attuale 'Meazza', proprio nella porzione di terreno dove, secondo le intenzioni di rossoneri e nerazzurri, dovranno poggiare le fondamenta del nuovo e avveniristico stadio condiviso.