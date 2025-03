Nuovo stadio a San Siro per Milan e Inter, l’ottimismo di Scaroni

Ristrutturare il 'Meazza' non è una strada percorribile

Ristrutturare il 'Meazza'? Per Scaroni, la via non è percorribile. Questo per via delle «difficoltà di gestire un cantiere con due squadre che giocano ogni tre giorni davanti a 70mila persone».